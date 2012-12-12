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Внешний вид: Юлия Чеканова, PR-директор
Внешний вид
Внешний вид: Юлия Чеканова, PR-директорКаждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
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Внешний вид: Юлия Чеканова, PR-директор
Внешний вид

Внешний вид: Юлия Чеканова, PR-директор Каждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.