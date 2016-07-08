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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Московская биеннале провалилась во второй раз. И вот почему
Московская биеннале провалилась во второй раз. И вот почему «Что проект с темой „Ориентирование на местности“ говорит о Москве и стране сейчас, кроме как о тотальной потере каких-либо ориентиров?»
Московская биеннале провалилась во второй раз. И вот почему

Московская биеннале провалилась во второй раз. И вот почему
«Что проект с темой „Ориентирование на местности“ говорит о Москве и стране сейчас, кроме как о тотальной потере каких-либо ориентиров?»

Бакштейн больше не будет заниматься организацией Московской биеннале

Вместо него биеннале займётся Юлия Музыкантская

Бакштейн больше не будет заниматься организацией Московской биеннале