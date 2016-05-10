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Что ответить на просьбу рекрутера «Расскажите о себе»?
Что ответить на просьбу рекрутера «Расскажите о себе»? The Village разбирается в правилах самопрезентации на собеседовании
Что ответить на просьбу рекрутера «Расскажите о себе»?

Что ответить на просьбу рекрутера «Расскажите о себе»?
The Village разбирается в правилах самопрезентации на собеседовании