Облако знаний
Разрыв шаблона: Интернет-магазин одеждыУспех интернет-проекта зависит от дизайна сайта. H&F с помощью эксперта по юзабилити будет анализировать типичные ошибки в их оформлении. В первом выпуске — модный магазин.
Облако знаний
Разрыв шаблона: Интернет-магазин одежды Успех интернет-проекта зависит от дизайна сайта. H&F с помощью эксперта по юзабилити будет анализировать типичные ошибки в их оформлении. В первом выпуске — модный магазин.
Облако знаний
Проверка на вшивость: 10 бесплатных способов протестировать сайтСоздатели сайта зачастую не замечают незначительных ошибок и технических неполадок — меж тем они могут снизить трафик и продажи. H&F выяснил, как проверить свой сайт на наличие багов.
Облако знаний
Проверка на вшивость: 10 бесплатных способов протестировать сайт Создатели сайта зачастую не замечают незначительных ошибок и технических неполадок — меж тем они могут снизить трафик и продажи. H&F выяснил, как проверить свой сайт на наличие багов.
Облако знаний
Приятное с полезным: 10 правил хорошего интерфейса H&F расспросил известного дизайнера интерфейсов Платона Днепровского о том, как сделать интернет-сайт, программу или приложение красивыми и удобными в использовании.
Облако знаний