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Сколько стоит жизнь на Сахалине
Сколько стоит жизнь на Сахалине Зарплаты нефтяников, торговля крабами вдоль трасс и пикники на берегу Охотского моря
Сколько стоит жизнь на Сахалине

Сколько стоит жизнь на Сахалине
Зарплаты нефтяников, торговля крабами вдоль трасс и пикники на берегу Охотского моря