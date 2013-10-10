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На районе: Дайджест местных газет № 2 День учителя, строительство новых дорог и осенний призыв — The Village узнал, что беспокоило авторов и читателей районных газет Москвы в последние две недели.

На районе: Дайджест местных газет № 2
День учителя, строительство новых дорог и осенний призыв — The Village узнал, что беспокоило авторов и читателей районных газет Москвы в последние две недели.