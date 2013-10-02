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Часть Ходынского парка отдадут под стоянку военной техники

Там военные будут готовиться к параду 9 мая.

Часть Ходынского парка отдадут под стоянку военной техники
Там военные будут готовиться к параду 9 мая.

Хорошёвскому району отказали в референдуме

Муниципальные депутаты отказали инициативной группе в проведении референдума, где планировалось обсуждать острые вопросы Хорошёвского района.

Хорошёвскому району отказали в референдуме
Муниципальные депутаты отказали инициативной группе в проведении референдума, где планировалось обсуждать острые вопросы Хорошёвского района.

В Хорошёвском районе проведут референдум в защиту парков

На первом в Москве муниципальном референдуме с местными жителями обсудят вопросы будущего Хорошёвского района.

В Хорошёвском районе проведут референдум в защиту парков
На первом в Москве муниципальном референдуме с местными жителями обсудят вопросы будущего Хорошёвского района.