Часть Ходынского парка отдадут под стоянку военной техники
Там военные будут готовиться к параду 9 мая.
Часть Ходынского парка отдадут под стоянку военной техники Там военные будут готовиться к параду 9 мая.
Хорошёвскому району отказали в референдуме
Муниципальные депутаты отказали инициативной группе в проведении референдума, где планировалось обсуждать острые вопросы Хорошёвского района.
Хорошёвскому району отказали в референдуме Муниципальные депутаты отказали инициативной группе в проведении референдума, где планировалось обсуждать острые вопросы Хорошёвского района.
В Хорошёвском районе проведут референдум в защиту парков
На первом в Москве муниципальном референдуме с местными жителями обсудят вопросы будущего Хорошёвского района.