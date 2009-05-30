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Еда – это вам игрушки. Vanessa Dualib Морковные человечки, картофельные зверушки и баклажанные птицы. А ещё киви из киви и печенюшки-самоубийцы.

Еда – это вам игрушки. Vanessa Dualib
Морковные человечки, картофельные зверушки и баклажанные птицы. А ещё киви из киви и печенюшки-самоубийцы.