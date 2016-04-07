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Ситуация

В «болотном деле» появился 35-й фигурант

Задержан 30-летний житель Астрахани Максим Панфилов

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Ситуация

В «болотном деле» появился 35-й фигурант Задержан 30-летний житель Астрахани Максим Панфилов