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В Москве начнут эвакуировать машины с закрытыми номерами

Систему наладят таким образом, что после звонка диспетчеру инспектор сможет прибыть на место в течение 20 минут, а эвакуатор — в течение часа

В Москве начнут эвакуировать машины с закрытыми номерами
Систему наладят таким образом, что после звонка диспетчеру инспектор сможет прибыть на место в течение 20 минут, а эвакуатор — в течение часа

Сотрудникам ГИБДД разрешили срывать наклейки с прикрытых номеров

Инспекторы ГИБДД будут бороться с водителями, которые заклеивают номера.

Сотрудникам ГИБДД разрешили срывать наклейки с прикрытых номеров
Инспекторы ГИБДД будут бороться с водителями, которые заклеивают номера.