В Москве начнут эвакуировать машины с закрытыми номерами
Систему наладят таким образом, что после звонка диспетчеру инспектор сможет прибыть на место в течение 20 минут, а эвакуатор — в течение часа
В Москве начнут эвакуировать машины с закрытыми номерами Систему наладят таким образом, что после звонка диспетчеру инспектор сможет прибыть на место в течение 20 минут, а эвакуатор — в течение часа
Сотрудникам ГИБДД разрешили срывать наклейки с прикрытых номеров
Инспекторы ГИБДД будут бороться с водителями, которые заклеивают номера.