10 самых захватывающих замков и дворцов 1. Дворец Потала (Potala Palace)Дворец Потала является самой высокой и большой монументальной структурой Тибета. Расположен на склоне холма Марпо Ри, на высоте 130 метров над долиной Лхаса.История дворца берет свое начало с 637 года, когда император Тибета Сонгцен Гампо, решив сделать Лхасу столицей, построил дворец. После обручения с китайской принцессой Вэнь Чэн, император расширил...