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Гид The Village
От «Бефстроганова» до «Красного бархата»: Откуда произошли классические названия блюд
The Village выяснил, почему огурцы — «битые», а Джо — непременно «неряшливый»
Гид The Village
От «Бефстроганова» до «Красного бархата»: Откуда произошли классические названия блюд
The Village выяснил, почему огурцы — «битые», а Джо — непременно «неряшливый»