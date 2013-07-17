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Сотри его из memory: Тест-драйв приложений для знакомств
Облако знаний
Сотри его из memory: Тест-драйв приложений для знакомствРедакторы H&F попробовали завести роман в интернете и заодно понять, как компании зарабатывают на светлом чувстве.
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Сотри его из memory: Тест-драйв приложений для знакомств
Облако знаний

Сотри его из memory: Тест-драйв приложений для знакомств Редакторы H&F попробовали завести роман в интернете и заодно понять, как компании зарабатывают на светлом чувстве.

Рабочий стол: Грачик Аджамян, «Будист»
Как это работает
Рабочий стол: Грачик Аджамян, «Будист»H&F посмотрел, как работает Грачик Аджамян — основатель социального будильника «Будист», неисправимый оптимист и мечтатель.
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Рабочий стол: Грачик Аджамян, «Будист»
Как это работает

Рабочий стол: Грачик Аджамян, «Будист» H&F посмотрел, как работает Грачик Аджамян — основатель социального будильника «Будист», неисправимый оптимист и мечтатель.

Пора вставать: Как будет монетизироваться сервис «Будист»
Интервью
Пора вставать: Как будет монетизироваться сервис «Будист» Основатель проекта Грачик Аджамян эксклюзивно рассказал H&F, как собирается сделать прибыльным свой социальный будильник.
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Пора вставать: Как будет монетизироваться сервис «Будист»
Интервью

Пора вставать: Как будет монетизироваться сервис «Будист» Основатель проекта Грачик Аджамян эксклюзивно рассказал H&F, как собирается сделать прибыльным свой социальный будильник.