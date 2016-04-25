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Есть вопрос
Зачем в метро запустили шоу с участием пассажиров?
The Village поговорил с представителем компании «МаксимаТелеком» о новом шоу «Вагон», запущенном для пассажиров московской подземки
Есть вопрос
Зачем в метро запустили шоу с участием пассажиров?
The Village поговорил с представителем компании «МаксимаТелеком» о новом шоу «Вагон», запущенном для пассажиров московской подземки