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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Зачем в метро запустили шоу с участием пассажиров?
Зачем в метро запустили шоу с участием пассажиров? The Village поговорил с представителем компании «МаксимаТелеком» о новом шоу «Вагон», запущенном для пассажиров московской подземки
Зачем в метро запустили шоу с участием пассажиров?

Зачем в метро запустили шоу с участием пассажиров?
The Village поговорил с представителем компании «МаксимаТелеком» о новом шоу «Вагон», запущенном для пассажиров московской подземки