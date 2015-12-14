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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В вестибюлях 27 станций метро появились стойки для зарядки гаджетов

Они оснащены 220-вольтовыми розетками и USB-портами

В вестибюлях 27 станций метро появились стойки для зарядки гаджетов

В Saperavi Cafe не разрешили посетительнице зарядить телефон

Cовладелица Saperavi Cafe заявила, что отказ от подзарядки гаджетов — принципиальная позиция заведения

В Saperavi Cafe не разрешили посетительнице зарядить телефон

В метро появятся сиденья с зарядками и терминалы для вызова такси

Нововведения должны заработать до конца 2017 года

В метро появятся сиденья с зарядками и терминалы для вызова такси

Строительство станций «Саларьево» и «Румянцево» завершится 31 декабря

На участке уже запустили тестовое движение поездов

Строительство станций «Саларьево» и «Румянцево» завершится 31 декабря

На станциях метро «Саларьево» и «Румянцево» появятся зарядки для гаджетов и автоматы с пиццей

Кроме пиццы в вендинговых автоматах можно будет купить кофе и мороженое

На станциях метро «Саларьево» и «Румянцево» появятся зарядки для гаджетов и автоматы с пиццей