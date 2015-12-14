В вестибюлях 27 станций метро появились стойки для зарядки гаджетов
Они оснащены 220-вольтовыми розетками и USB-портами
В Saperavi Cafe не разрешили посетительнице зарядить телефон
Cовладелица Saperavi Cafe заявила, что отказ от подзарядки гаджетов — принципиальная позиция заведения
В метро появятся сиденья с зарядками и терминалы для вызова такси
Нововведения должны заработать до конца 2017 года
Строительство станций «Саларьево» и «Румянцево» завершится 31 декабря
На участке уже запустили тестовое движение поездов
На станциях метро «Саларьево» и «Румянцево» появятся зарядки для гаджетов и автоматы с пиццей
Кроме пиццы в вендинговых автоматах можно будет купить кофе и мороженое