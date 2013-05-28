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Будущее
Космос внутри: Почему будущее не наступило и это хорошо
Роман Федосеев — о том, какие возможности для творчества и бизнеса создаёт современный рынок высоких технологий.
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Будущее
Космос внутри: Почему будущее не наступило и это хорошо
Роман Федосеев — о том, какие возможности для творчества и бизнеса создаёт современный рынок высоких технологий.
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