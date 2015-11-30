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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Вагоны метро защитят от зацеперов

В проекте новых правил пользования метрополитеном есть прямой запрет на проезд на крыше поезда

Вагоны метро защитят от зацеперов

Роспотребнадзор приравнял зацеперов к самоубийцам

На этом основании Роскомнадзор начал блокировать сайты и сообщества, посвященные этому экстремальному занятию

Роспотребнадзор приравнял зацеперов к самоубийцам

Штрафовать родителей зацеперов

Штраф для родителей может составить пять тысяч рублей

Штрафовать родителей зацеперов

Суд закрыл 13 страниц во «ВКонтакте» о зацеперстве

В группах пропагандировали проезд запрещёнными способами

Суд закрыл 13 страниц во «ВКонтакте» о зацеперстве

Арестовывать зацеперов

Штрафы для зацеперов предлагают увеличить или заменить их арестом

Арестовывать зацеперов

Суд обязал заблокировать группы зацеперов «ВКонтакте»

Зацеперы совершают поездки на электропоездах, зацепившись за состав поезда

Суд обязал заблокировать группы зацеперов «ВКонтакте»

Прокуратура просит запретить информацию о зацеперах в соцсети «ВКонтакте»

В сообществах соцсети распространена информация о способах проезда и продаже специального оборудования

Прокуратура просит запретить информацию о зацеперах в соцсети «ВКонтакте»