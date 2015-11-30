Вагоны метро защитят от зацеперов
В проекте новых правил пользования метрополитеном есть прямой запрет на проезд на крыше поезда
Роспотребнадзор приравнял зацеперов к самоубийцам
На этом основании Роскомнадзор начал блокировать сайты и сообщества, посвященные этому экстремальному занятию
Суд закрыл 13 страниц во «ВКонтакте» о зацеперстве
В группах пропагандировали проезд запрещёнными способами
Суд обязал заблокировать группы зацеперов «ВКонтакте»
Зацеперы совершают поездки на электропоездах, зацепившись за состав поезда
Прокуратура просит запретить информацию о зацеперах в соцсети «ВКонтакте»
В сообществах соцсети распространена информация о способах проезда и продаже специального оборудования