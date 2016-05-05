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На Тверском бульваре отремонтируют здание ТАСС

Стоимость ремонта составит 300 миллионов рублей

На Тверском бульваре отремонтируют здание ТАСС
Стоимость ремонта составит 300 миллионов рублей