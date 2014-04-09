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6 решений, которые помогают горожанам быть ближе к природе
Иностранный опыт
6 решений, которые помогают горожанам быть ближе к природеThe Village узнал, как биобетон, искусственное солнце и офис в парке сближают горожан с природой
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6 решений, которые помогают горожанам быть ближе к природе
Иностранный опыт

6 решений, которые помогают горожанам быть ближе к природе The Village узнал, как биобетон, искусственное солнце и офис в парке сближают горожан с природой