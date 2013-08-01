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Рецепты шефов: Говядина в зелёном карри
Рецепты шефов: Говядина в зелёном карри Шеф-повар ресторана тайской кухни The Thai Kitchen при отеле Park Hyatt Dubai Супаттра Бунсранг рассказала, как приготовить говядину в зелёном карри.
Рецепты шефов: Говядина в зелёном карри

Рецепты шефов: Говядина в зелёном карри
Шеф-повар ресторана тайской кухни The Thai Kitchen при отеле Park Hyatt Dubai Супаттра Бунсранг рассказала, как приготовить говядину в зелёном карри.