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Светлана Ханинаева — о том, как за год из переводчика она стала су-шефом Saxon + Parole
Светлана Ханинаева — о том, как за год из переводчика она стала су-шефом Saxon + Parole The Village запускает серию материалов о молодых поварах, пришедших в профессию из других областей, но ставших профессионалами. В первом выпуске — су-шеф московского Saxon + Parole Светлана Ханинаева
Светлана Ханинаева — о том, как за год из переводчика она стала су-шефом Saxon + Parole

Светлана Ханинаева — о том, как за год из переводчика она стала су-шефом Saxon + Parole
The Village запускает серию материалов о молодых поварах, пришедших в профессию из других областей, но ставших профессионалами. В первом выпуске — су-шеф московского Saxon + Parole Светлана Ханинаева

Ресторан и бар Saxon + Parole
Ресторан и бар Saxon + Parole На Патриарших открылся ресторан и бар Saxon + Parole, действительно практически близнец своего тёзки на Манхэттене.
Ресторан и бар Saxon + Parole

Ресторан и бар Saxon + Parole
На Патриарших открылся ресторан и бар Saxon + Parole, действительно практически близнец своего тёзки на Манхэттене.