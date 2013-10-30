Светлана Ханинаева — о том, как за год из переводчика она стала су-шефом Saxon + Parole The Village запускает серию материалов о молодых поварах, пришедших в профессию из других областей, но ставших профессионалами. В первом выпуске — су-шеф московского Saxon + Parole Светлана Ханинаева
Светлана Ханинаева — о том, как за год из переводчика она стала су-шефом Saxon + Parole The Village запускает серию материалов о молодых поварах, пришедших в профессию из других областей, но ставших профессионалами. В первом выпуске — су-шеф московского Saxon + Parole Светлана Ханинаева
Ресторан и бар Saxon + Parole На Патриарших открылся ресторан и бар Saxon + Parole, действительно практически близнец своего тёзки на Манхэттене.