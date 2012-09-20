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Италия Алены Долецкой: Как пить эспрессо и чувствовать себя итальянкой
СПЕЦПРОЕКТ
Италия Алены Долецкой: Как пить эспрессо и чувствовать себя итальянкой И можно ли добавлять в кофе сахар
Италия Алены Долецкой: Как пить эспрессо и чувствовать себя итальянкой
СПЕЦПРОЕКТ

Италия Алены Долецкой: Как пить эспрессо и чувствовать себя итальянкой
И можно ли добавлять в кофе сахар

Анна Цфасман об уходе из «Кофеина» и старте нового бизнеса на зёрнах
Анна Цфасман об уходе из «Кофеина» и старте нового бизнеса на зёрнах Гедиректор сети «Кофеин» покинула компанию из-за разногласий с акционерами и создает свой проект кофейной розницы. Планами на будущее она поделилась с Hopes&Fears.
Анна Цфасман об уходе из «Кофеина» и старте нового бизнеса на зёрнах

Анна Цфасман об уходе из «Кофеина» и старте нового бизнеса на зёрнах
Гедиректор сети «Кофеин» покинула компанию из-за разногласий с акционерами и создает свой проект кофейной розницы. Планами на будущее она поделилась с Hopes&Fears.