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СПЕЦПРОЕКТ
Италия Алены Долецкой: Как пить эспрессо и чувствовать себя итальянкой
И можно ли добавлять в кофе сахар
СПЕЦПРОЕКТ
Италия Алены Долецкой: Как пить эспрессо и чувствовать себя итальянкой
И можно ли добавлять в кофе сахар
Менеджмент
Анна Цфасман об уходе из «Кофеина» и старте нового бизнеса на зёрнах
Гедиректор сети «Кофеин» покинула компанию из-за разногласий с акционерами и создает свой проект кофейной розницы. Планами на будущее она поделилась с Hopes&Fears.
Менеджмент
Анна Цфасман об уходе из «Кофеина» и старте нового бизнеса на зёрнах
Гедиректор сети «Кофеин» покинула компанию из-за разногласий с акционерами и создает свой проект кофейной розницы. Планами на будущее она поделилась с Hopes&Fears.
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