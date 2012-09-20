Анна Цфасман об уходе из «Кофеина» и старте нового бизнеса на зёрнах Гедиректор сети «Кофеин» покинула компанию из-за разногласий с акционерами и создает свой проект кофейной розницы. Планами на будущее она поделилась с Hopes&Fears.