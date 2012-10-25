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Люди в городе: Как отмечали Курбан-байрам в Москве и Петербурге
Люди в городе
Люди в городе: Как отмечали Курбан-байрам в Москве и ПетербургеThe Village побывал на традиционной молитве главного мусульманского праздника Курбан-байрам и поговорил с верующими об их жизни в городе.
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Люди в городе: Как отмечали Курбан-байрам в Москве и Петербурге
Люди в городе

Люди в городе: Как отмечали Курбан-байрам в Москве и Петербурге The Village побывал на традиционной молитве главного мусульманского праздника Курбан-байрам и поговорил с верующими об их жизни в городе.