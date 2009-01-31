Как устроены супермаркет, канализация и производство жвачки 7 самых интересных репортажей о том, как на самом деле все устроено
Как устроены супермаркет, канализация и производство жвачки 7 самых интересных репортажей о том, как на самом деле все устроено
Как делают жевательную резинку The Village съездил на завод, где производят жвачку Dirol, и узнал, из чего она состоит и как придумывают новые вкусы
Как делают жевательную резинку
The Village съездил на завод, где производят жвачку Dirol, и узнал, из чего она состоит и как придумывают новые вкусы
Cтрашная правда об Orbit и Dirol сорбит E420, мальтит E965, резиновая основа, загуститель E414, стабилизатор E422, натуральные, идентичные натуральным и искусственные ароматизаторы, маннит E421, эмульгатор соевый лецитин, краситель E171, подсластители аспартам E951, ацесульфам К E950, гидрокарбонат натрия E500ii, глазурь E903, антиоксидант E320.Состав жевательной резинки Dirol: