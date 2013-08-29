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«Жизнь Адель» Абделатифа Кешиша
«Жизнь Адель» Абделатифа Кешиша Алиса Таёжная — о трехчасовой драме о любви, взрослении и классовой идентичности в современной Европе
«Жизнь Адель» Абделатифа Кешиша

«Жизнь Адель» Абделатифа Кешиша
Алиса Таёжная — о трехчасовой драме о любви, взрослении и классовой идентичности в современной Европе

Фильмы недели: «Жизнь Адель», «Распутин», «Географ глобус пропил»
Фильмы недели: «Жизнь Адель», «Распутин», «Географ глобус пропил» Эротическая лесби-драма — «Золотая пальмовая ветвь» последних Канн, Распутин-Депардье, геи против Господа — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.
Фильмы недели: «Жизнь Адель», «Распутин», «Географ глобус пропил»

Фильмы недели: «Жизнь Адель», «Распутин», «Географ глобус пропил»
Эротическая лесби-драма — «Золотая пальмовая ветвь» последних Канн, Распутин-Депардье, геи против Господа — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.

Планы на осень: 32 фильма
Планы на осень: 32 фильма Новые ленты Вуди Аллена, Мартина Скорсезе, Ридли Скотта, Киры Муратовой и Роберта Родригеса. Камбербатч в роли Ассанжа, Гослинг у режиссёра «Драйва», главный приз Канн-2013 и не только.
Планы на осень: 32 фильма

Планы на осень: 32 фильма
Новые ленты Вуди Аллена, Мартина Скорсезе, Ридли Скотта, Киры Муратовой и Роберта Родригеса. Камбербатч в роли Ассанжа, Гослинг у режиссёра «Драйва», главный приз Канн-2013 и не только.