Как жить под санкциями 20 лет The Village узнал, как жилось странам во время экономических санкций и почему ограничения мирового сообщества обычно не приводят к нужному результату
Как жить под санкциями 20 лет The Village узнал, как жилось странам во время экономических санкций и почему ограничения мирового сообщества обычно не приводят к нужному результату
Красота по-африкански. Одного отпуска мало Конечно, это далеко не все, чем можно там заняться.Но ведь на остальное тогда придется брать 2 отпуска.