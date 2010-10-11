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В столице появится еще один памятник работы Церетели Напротив Храма Христа Спасителя до конца года может появиться еще один монумент работы Зураба Церетели

В столице появится еще один памятник работы Церетели
Напротив Храма Христа Спасителя до конца года может появиться еще один монумент работы Зураба Церетели