Даша Эванс-Радова
На сайте с 4 августа 2015
«Было постоянно страшно»: Как гей, живущий с ВИЧ, покинул Россию
Даша, статья хорошая, комментировать не буду.
Хотелось бы понять, что Вы имеете в виду под "российское общество подчёркнуто патриархально"?
На сайте с 4 августа 2015
Даша, статья хорошая, комментировать не буду.
Хотелось бы понять, что Вы имеете в виду под "российское общество подчёркнуто патриархально"?
Нет, должны иметь возможность так, как живут все остальные люди.
Наверное потому, что их права на ущемляют:)