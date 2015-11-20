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ДЭ

Даша Эванс-Радова

На сайте с 4 августа 2015

Комментарии33
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«Было постоянно страшно»: Как гей, живущий с ВИЧ, покинул Россию

Нет, должны иметь возможность так, как живут все остальные люди. 

Наверное потому, что их права на ущемляют:) 

«Было постоянно страшно»: Как гей, живущий с ВИЧ, покинул Россию

Даша, статья хорошая, комментировать не буду.

Хотелось бы понять, что Вы имеете в виду под "российское общество подчёркнуто патриархально"? 