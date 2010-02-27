максим
На сайте с 3 мая 2008
и про что пост?
даже не показано, что моды цепляли на своих коней кучу зеркал и фонарей, превращая их в новогодние елки
хороший пост, спасибо
побольше бы городов
очень интересная планировка дома - там разыгрывались все идеи типизации жизни советского человека и создания типовых жилых ячеек (выше сказано про так называемые "каюты" - не совсем так, конечно) - нормы площади и размеров были в то время только в разработках, поэтому экспериментировали на ура.
там были разноплощадные квартиры, самые интересные - малометражные квартиры, которые были скорее не 2, а полтора-этажные - наверху было спальное помещение-ниша, высотой всего 2,3 м. кухонь не было, был типовой мебельный "кухонный элемент" (предполагалось, что питаться человек будет в общепитах) и прочие интересные вещи.
про этот дом в середине 80-х выходила даже целая брошюра, любопытная довольно, из серии "биография московского дома".
за то что рассказали про внутренности сегодня - большое спасибо, любопытно.
невероятно красиво
А Вам спасибо за интерсеный комментарий. Никогда не увлекалась архитектурой особенно, а тут интересно очень стало, особенно в историческом контексте).
Наконец-то хоть кто-то написал, чем хорош дом...а то до этого создалось впечатление, что просто полуразвалившаяся старая постройка.
я кстати именно этого ждал.
согласен... вся прелесть именно в зеркалах и мишуре)
ага, мне мой кузины лет 20 назад писали бумажные письма из франции Bol. Fuckelny в адресной строке )
большой факельный переулок вызывает много улыбок иностранцев
"биг факелный??"