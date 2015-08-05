вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии134Темы7Посты1
Коротко0
F

FrogKiss

На сайте с 5 мая 2008

Комментарии134Темы7Посты1
Коротко0
Не "тот самый" или просто дура?

Все в ваших руках. Если вы эту проблему не решаете, то проблема, все-таки в вас. Как минимум, можно обсудить, какого черта происходит. 

Как я нашел любовь на Вилладже и чем все закончилось

Спасибо тебе, автор. Читаю твои посты и коменты вместо анекдотов 

Любите торговые центры?

Свой зеленый горошек? Respect

Любите торговые центры?

О да, за то я ллояльна к полу пустому афимолу

Равенство полов

Странный вопрос. Женщины изначально боролись за авенство прав  с мужчинами, а не за то, чтобы их воспринимали, как мужиков. Короче, за равные зп на одинаковых позициях. В целом сексизм вреден в любых проявлениях, что "мужики-козлы", что "бабы-стервы"

Как сэкономить на уборке?

хм, сотрудники еще больше подружатся после мойки окон в холода

Находите ли вы время и деньги на спорт?

Ходила в клуб в Москве, был новый, поэтому платила где-то 23 за год. Потом перестала, тк мне нужен только бассейн. А йогу-танцы лучше практиковать в специальных для этого местах. 

Стараюсь не пропускать плаванье в олимпийском. Пробовала также чайку и лужники - интересные впечатления под открытым небом. 

Зимой  - коньки, лыжи, доска - но все по разу, так что спортом и не назовешь) 

Приложения с 7-ми минутными тренировками, кстати, недурны. 

Посоветуйте дизайнера интерьеров в Москве

когда сама искала, глаз падал на эту студию https://www.facebook.com/aiyadesign?fref=ts

и на эту https://www.facebook.com/Int2architecture?fref=ts

изучайте портфолио 

Девушки! Вопрос к вам

Если вы привлекательны и естественны, и обычные фразы подойдут. Ну или непривлекательны, но очень обаятельны. Нет универсальной формулы, вы же всегда будете общаться с каким-то конкретным человеком. 

Такое ощущение, что реферат пишите или маркетинговое исследование проводите для производства робота, который будет знакомиться с девушками в нейтральных ситуациях. 

Астролог

Заказывала гороскоп на год - очень помогает планировать разные события.

Девушки! Вопрос к вам

Ответил ниже, промахнулся чуток.)

Посоветуйте дизайнера интерьеров в Москве

А вы сами к кому-нибудь в итоге обратились? Можно где-то посмотреть вашу квартиру?

Посоветуйте дизайнера интерьеров в Москве

Моя сейчас в процессе, еще месяца 2 делать. Я обратилась в итоге к архитектору, который домами занимается по большей части.  Наверное, за небольшую площадь особо нет смысла платить больше. 

Загрузить ещё