FrogKiss
На сайте с 5 мая 2008
Спасибо тебе, автор. Читаю твои посты и коменты вместо анекдотов
Свой зеленый горошек? Respect
О да, за то я ллояльна к полу пустому афимолу
Странный вопрос. Женщины изначально боролись за авенство прав с мужчинами, а не за то, чтобы их воспринимали, как мужиков. Короче, за равные зп на одинаковых позициях. В целом сексизм вреден в любых проявлениях, что "мужики-козлы", что "бабы-стервы"
хм, сотрудники еще больше подружатся после мойки окон в холода
Ходила в клуб в Москве, был новый, поэтому платила где-то 23 за год. Потом перестала, тк мне нужен только бассейн. А йогу-танцы лучше практиковать в специальных для этого местах.
Стараюсь не пропускать плаванье в олимпийском. Пробовала также чайку и лужники - интересные впечатления под открытым небом.
Зимой - коньки, лыжи, доска - но все по разу, так что спортом и не назовешь)
Приложения с 7-ми минутными тренировками, кстати, недурны.
когда сама искала, глаз падал на эту студию https://www.facebook.com/aiyadesign?fref=ts
и на эту https://www.facebook.com/Int2architecture?fref=ts
изучайте портфолио
Если вы привлекательны и естественны, и обычные фразы подойдут. Ну или непривлекательны, но очень обаятельны. Нет универсальной формулы, вы же всегда будете общаться с каким-то конкретным человеком.
Такое ощущение, что реферат пишите или маркетинговое исследование проводите для производства робота, который будет знакомиться с девушками в нейтральных ситуациях.
Заказывала гороскоп на год - очень помогает планировать разные события.
Ответил ниже, промахнулся чуток.)
А вы сами к кому-нибудь в итоге обратились? Можно где-то посмотреть вашу квартиру?
Моя сейчас в процессе, еще месяца 2 делать. Я обратилась в итоге к архитектору, который домами занимается по большей части. Наверное, за небольшую площадь особо нет смысла платить больше.
Все в ваших руках. Если вы эту проблему не решаете, то проблема, все-таки в вас. Как минимум, можно обсудить, какого черта происходит.