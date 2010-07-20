Алексей
На сайте с 28 сентября 2009
Из-за жары на московское метро подают в суд
у них потому и жарко на станциях, что холодно в вагонах - там устроены кондиционеры: охлаждая воздух внутри, они нагревают его снаружи. но это можно пережить, на станции ты находишься максимум пару минут, в вагоне - намного дольше
у них потому и жарко на станциях, что холодно в вагонах - там устроены кондиционеры: охлаждая воздух внутри, они нагревают его снаружи. но это можно пережить, на станции ты находишься максимум пару минут, в вагоне - намного дольше
(это я про нью йорк. в лондоне с кондиционерами в метро не особо, но там вагоны продуваются с помощью открытых окон в конце и начале вагона. и там не бывает обычно такой адовой жары летом)
В Лондоне, в Нью-Йорке никто в суд не подает, не смотря на то, что температура в самом метрополитене порой гораздо выше, чем на улице. Есть лишь одна разница - у них вагоны метрополитена все с кондиционерами... Может и нашему метрополитену стоит задуматься над таким решением проблемы...