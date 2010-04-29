Ekaterina Nikishina
На сайте с 28 сентября 2009
никто неговорит о жить..жить в одном месте всегда утомительно
познания москвы...да велики я думаю... я провела там достаточно много времени.лично меня она вообще никак не впечатлила. и кстати причем тут возраст? это глупый предрассудок )
гарлем да возможно я ошибаюсь.но просто говорю опять же из собственного опыта, что там опасно.я так считала и считаю. но могу изменить мнение об этом.
понимаете,главное отличие москвы от нью йорка, что в москве не весь мир. и слишком много пафоса. и опять же это моё мнение.хоть сколько твердите мне другое.
во первых какие нахрен квартиры в гарлеме ?
вас там убьют..ну конечно если вы не черный(простите)
меня прям бесят!!!!!!!!!!!! бесят люди которые пишут, да что вы со своим нью йорком, чем хуже в москве. ВЫ ТАМ НЕ БЫЛИ, а москва(снова простите) говно.пусть меня казнят
Дело не в шмотках и не платьях, почему до ваших мозгов это не доходит, и не в кофе дело.я по-моему что раз об этом написала)))
эх..блин
"покататься на коньках в центральном парке под рождество
выпить кофе в центральной кофейне
накупить платьев мечты,туфлей,сумок,джинс,кед и прочего
мне просто лень перечислять почему Нью-Йорке стоит жить,ну или хотя бы пожить"
люди...простите..но вы так поверхностны даже не слегка.
для вас все упирается во что-то материальное...
"Очень мало красивых людей. Самую большую их концентрацию я видела в Сохо. Но это были в основном славянские девушки модели и геи-продавцы в бутиках. Но самое ужасное это жара на улице и жуткий холод в метро. а кофе конечно там клевое и дешевое..."
готова с вами спорить сколько угодно
кстати кофе клевый и дешевый..) а старбакс нихера недешевый кофе если что.
СоХо замечательный райончик...это район творчества. Но вот лично я встречала очень много красивых людей. Жара она везде жара, а в метро кайф просто!
Запахи....ну да в России лучше конечно ж пахнет
а на счет Москвы...Москва самый грязный город. Вот например Питер это уже нечто другое. Там есть атмосфера творчества и старины.
И так обидно, что люди замечают в Нью ЙОрке тока материальную сторону и всякие попсовые вещи. Никто так и не смог оценить всю прелесть этого города. Где собрались люди со всей планеты.
да)
вид из моего окна щас меня не очень радует
и крики каких то дебилов(Россия........)
Я прожила 4 месяца в Нью-Йорке
сначала были большие проблемы с деньгами. Иногда даже кушать нечего было и спать негде.
После как нашла работу, все стало гораздо веселее. Тут то и началась настоящая Нью-Йоркская жизнь.
Именно жизнь, а не путешествие. Потому что я там я жила, как самый обычный Ньюйоркец.
Мой заработок был примерно в среднем...150 долларов в день. Однажды мне удалось заработать 600. В ообщем нестабильный. Но денег мне хватало.
Снимала я хорошую небольшую комнату за 200 долларов. Брайтон Бич. Это конечно не Манхэттен, но зато около океана и русская кухня меня радовала.
Цены на одежду это самое лучшее, что есть в Нью-Йорке. Особенно если в СоХо найдете маленькие магазинчики не очень известных нью йоркских дизайнеров, считайте вам повезло очень крупно.
Платье теплое 13 баксов
Ласины за 6
Джинсы 20
и все такое ) Сапоги 2 пары..за 70..таких в моем городе нет к счастью ни у кого)
Еще Нью Йорк радует конечно своими видами.
С крыш. Моё любимое место крыши Нью Йорка и утро. И кофе и можно сигарету) Вот это романтика. Самолеты летают на над вами, и ты смотришьна все это и думаешь:" А где то воон там кто то собирается лететь в Россию, а воон там люди расстались после 5ти лет отношений, а там кто-то делает детей". На душе великолепно.
В Нью-Йорке много суматохи, суеты и грязи. Но если сможете найти нечто другое в этом городе, заглянуть в него поглубже, то считайте вы влюбились. И поверьте надолго.
как хорошо написали, пальчики оближешь.
после вашего рассказа сразу захотелось утром выпить кофе в Нью Йорке=))
ээх
да уж, написали даже лучше, чем автор статьи. более душевно))
не в обиду автору)
а кем работали, если не секрет?
просто автор не душевной статьи не разу не был в Нью-Йорке
4 месяца? вначале было туго с деньгами? 150 баксов в день и зарплата не стабильная?
Наверное ты поехала туда по work and travel, работала сервером, а те 600 баксов были в какой-то праздник - либо хеллоуон, либо день независимости?
Как глубоко Ваше познание Москвы? Вы много тут успели повидать в Ваши 19? (учитывая что по вашим рассказам, далеко не всё время вы жили тут)
это стереотип! никто вас не будет в гарлеме убивать, если не заслужили, там уже давно не так опасно как принято думать, есть много других злачных мест куда не стоит совать свой нос.
для тех кто не знает, в гарлеме проходят потрясающие джазовые концерты, и там невероятно красивая архитектура,начиная от простых домов, заканчивая церквями.
видимо, хоть вы и жили в нью-йорке, для вас там остались белые пятна. гарлем - давно не такое уж гетто, и в прошлом году там открылся офис билла клинтона, после чего, кстати, цены на жилье там поднялись. не говоря о клинтоне, могу сказать, что я ходила там ночью и осталась жива и здорова, хотя советы давать не буду :)
а дома там красивые, как и почти везде на манхеттене, да.
москва, конечно, не хуже, она просто другая. не знаю, как вам, а я чем больше я вижу городов, тем лучше понимаю, что москва - город прекрасный и несомненно заслуживающий любви. не потому, что она выигрывает в сравнениях, которые вообще бессмысленны, а просто, извините за бедность речи, это_же_понятно.
тупой стереотип,такой же как и что в Росии по улице медведи ходят,и икру ложками едят.
Вы были в бутово?и вы все еще живы и несете бред о том что вас могут убить в гарлеме изза цвета кожи?)
ТАК это ты была что ли на крыше ?))
это понятно со временем... ко всему нужно присмотреться**
и все водку пьют и матрешки рисуют...
ОГОСПОДИБОЖЕ***
Не думаю, что в Чехии кто-то контролирует поведение, менталитет, чистоплотность, сочуствие и т.д. Просто у нас такая страна.
Это потому что Россия огромная, за всеми городами не уследишь, да и цель такую особо никто не преследует. В Европе по-другому все. Страны маленькие, все можно контролировать и сделать для людей. Хот я задумывалась о том, что страна которая покупает у нас газ, живет лучше. А страна которая его продает всем, тут черти что.