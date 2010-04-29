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Ekaterina Nikishina

На сайте с 28 сентября 2009

Комментарии9
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Дом там, где тебя понимают

Это потому что Россия огромная, за всеми городами не уследишь, да и цель такую особо никто не преследует. В Европе по-другому все. Страны маленькие, все можно контролировать и сделать для людей. Хот я задумывалась о том, что страна которая покупает у нас газ, живет лучше. А страна которая его продает всем, тут черти что.

Она хотела бы жить на Манхеттене

никто неговорит о жить..жить в одном месте всегда утомительно
познания москвы...да велики я думаю... я провела там достаточно много времени.лично меня она вообще никак не впечатлила. и кстати причем тут возраст? это глупый предрассудок )
гарлем да возможно я ошибаюсь.но просто говорю опять же из собственного опыта, что там опасно.я так считала и считаю. но могу изменить мнение об этом.
понимаете,главное отличие москвы от нью йорка, что в москве не весь мир. и слишком много пафоса. и опять же это моё мнение.хоть сколько твердите мне другое.

Она хотела бы жить на Манхеттене

во первых какие нахрен квартиры в гарлеме ?
вас там убьют..ну конечно если вы не черный(простите)
меня прям бесят!!!!!!!!!!!! бесят люди которые пишут, да что вы со своим нью йорком, чем хуже в москве. ВЫ ТАМ НЕ БЫЛИ, а москва(снова простите) говно.пусть меня казнят
Дело не в шмотках и не платьях, почему до ваших мозгов это не доходит, и не в кофе дело.я по-моему что раз об этом написала)))
эх..блин

Она хотела бы жить на Манхеттене

"покататься на коньках в центральном парке под рождество
выпить кофе в центральной кофейне
накупить платьев мечты,туфлей,сумок,джинс,кед и прочего
мне просто лень перечислять почему Нью-Йорке стоит жить,ну или хотя бы пожить"

люди...простите..но вы так поверхностны даже не слегка.
для вас все упирается во что-то материальное...

"Очень мало красивых людей. Самую большую их концентрацию я видела в Сохо. Но это были в основном славянские девушки модели и геи-продавцы в бутиках. Но самое ужасное это жара на улице и жуткий холод в метро. а кофе конечно там клевое и дешевое..."

готова с вами спорить сколько угодно
кстати кофе клевый и дешевый..) а старбакс нихера недешевый кофе если что.
СоХо замечательный райончик...это район творчества. Но вот лично я встречала очень много красивых людей. Жара она везде жара, а в метро кайф просто!
Запахи....ну да в России лучше конечно ж пахнет
а на счет Москвы...Москва самый грязный город. Вот например Питер это уже нечто другое. Там есть атмосфера творчества и старины.
И так обидно, что люди замечают в Нью ЙОрке тока материальную сторону и всякие попсовые вещи. Никто так и не смог оценить всю прелесть этого города. Где собрались люди со всей планеты.

Она хотела бы жить на Манхеттене

да)
вид из моего окна щас меня не очень радует
и крики каких то дебилов(Россия........)

Она хотела бы жить на Манхеттене

Я прожила 4 месяца в Нью-Йорке
сначала были большие проблемы с деньгами. Иногда даже кушать нечего было и спать негде.
После как нашла работу, все стало гораздо веселее. Тут то и началась настоящая Нью-Йоркская жизнь.
Именно жизнь, а не путешествие. Потому что я там я жила, как самый обычный Ньюйоркец.
Мой заработок был примерно в среднем...150 долларов в день. Однажды мне удалось заработать 600. В ообщем нестабильный. Но денег мне хватало.
Снимала я хорошую небольшую комнату за 200 долларов. Брайтон Бич. Это конечно не Манхэттен, но зато около океана и русская кухня меня радовала.
Цены на одежду это самое лучшее, что есть в Нью-Йорке. Особенно если в СоХо найдете маленькие магазинчики не очень известных нью йоркских дизайнеров, считайте вам повезло очень крупно.
Платье теплое 13 баксов
Ласины за 6
Джинсы 20
и все такое ) Сапоги 2 пары..за 70..таких в моем городе нет к счастью ни у кого)
Еще Нью Йорк радует конечно своими видами.
С крыш. Моё любимое место крыши Нью Йорка и утро. И кофе и можно сигарету) Вот это романтика. Самолеты летают на над вами, и ты смотришьна все это и думаешь:" А где то воон там кто то собирается лететь в Россию, а воон там люди расстались после 5ти лет отношений, а там кто-то делает детей". На душе великолепно.
В Нью-Йорке много суматохи, суеты и грязи. Но если сможете найти нечто другое в этом городе, заглянуть в него поглубже, то считайте вы влюбились. И поверьте надолго.

Она хотела бы жить на Манхеттене

как хорошо написали, пальчики оближешь.

Она хотела бы жить на Манхеттене

после вашего рассказа сразу захотелось утром выпить кофе в Нью Йорке=))
ээх

Она хотела бы жить на Манхеттене

да уж, написали даже лучше, чем автор статьи. более душевно))
не в обиду автору)

Она хотела бы жить на Манхеттене

а кем работали, если не секрет?

Она хотела бы жить на Манхеттене

просто автор не душевной статьи не разу не был в Нью-Йорке

Она хотела бы жить на Манхеттене

4 месяца? вначале было туго с деньгами? 150 баксов в день и зарплата не стабильная?

Наверное ты поехала туда по work and travel, работала сервером, а те 600 баксов были в какой-то праздник - либо хеллоуон, либо день независимости?

Она хотела бы жить на Манхеттене

Как глубоко Ваше познание Москвы? Вы много тут успели повидать в Ваши 19? (учитывая что по вашим рассказам, далеко не всё время вы жили тут)

Она хотела бы жить на Манхеттене

это стереотип! никто вас не будет в гарлеме убивать, если не заслужили, там уже давно не так опасно как принято думать, есть много других злачных мест куда не стоит совать свой нос.
для тех кто не знает, в гарлеме проходят потрясающие джазовые концерты, и там невероятно красивая архитектура,начиная от простых домов, заканчивая церквями.

Она хотела бы жить на Манхеттене

видимо, хоть вы и жили в нью-йорке, для вас там остались белые пятна. гарлем - давно не такое уж гетто, и в прошлом году там открылся офис билла клинтона, после чего, кстати, цены на жилье там поднялись. не говоря о клинтоне, могу сказать, что я ходила там ночью и осталась жива и здорова, хотя советы давать не буду :)

а дома там красивые, как и почти везде на манхеттене, да.

москва, конечно, не хуже, она просто другая. не знаю, как вам, а я чем больше я вижу городов, тем лучше понимаю, что москва - город прекрасный и несомненно заслуживающий любви. не потому, что она выигрывает в сравнениях, которые вообще бессмысленны, а просто, извините за бедность речи, это_же_понятно.

Она хотела бы жить на Манхеттене

тупой стереотип,такой же как и что в Росии по улице медведи ходят,и икру ложками едят.
Вы были в бутово?и вы все еще живы и несете бред о том что вас могут убить в гарлеме изза цвета кожи?)

Она хотела бы жить на Манхеттене

ТАК это ты была что ли на крыше ?))

Она хотела бы жить на Манхеттене

это понятно со временем... ко всему нужно присмотреться**

Она хотела бы жить на Манхеттене

и все водку пьют и матрешки рисуют...

Она хотела бы жить на Манхеттене

ОГОСПОДИБОЖЕ***

Дом там, где тебя понимают

Не думаю, что в Чехии кто-то контролирует поведение, менталитет, чистоплотность, сочуствие и т.д. Просто у нас такая страна.