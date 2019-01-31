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Алексей Зайцев

На сайте с 9 октября 2015

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Кинокритики — о номинантах на «Оскар»

Очень удивился отсутствию номинации у «Счастливого Лазаря». И ещё больше удивился, что никто из трёх критиков тут про него не вспомнил.

Тест: Приложение для сравнения цен на такси «СравниТакси»

Сравнил цены по нескольким маршрутам, непосредственно в «СравниТакси», а потом в каждом из предложенных приложений отдельно. Цена ни разу не совпала. 

10 сериалов октября

Ох, как же сюда Supergirl занесло?

Пилот был такой кошмарный, что ржали дружно всем интернетом.

Сериал ориентирован на не слишком умных школьниц, которые хотят соответствовать моде на супергероику, но нормальные сериалы смотреть не могут. И вот судя по пилоту, создатели захватывают эту аудиторию.

И это ужасно, ужасно выглядит.