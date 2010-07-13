Elizaveta
На сайте с 29 сентября 2009
Да, о чём я и говорю...
А на счёт демонстраций, попробуйте ))) чем больше людей, тем может больее действеней это будет )
Люди, у которых ничего не связано с этим местом смотрят, как на очень выгодное расположение и поэтому стараются всеми способами законными и не законными получить его.
У меня мама всё детство жила по соседству с этим храмом. Много рассказывала про те хорошие времена.
А я училась в 19 школе, через дорогу от этого Храма.
Каждое утро проходила мимо него. И так была рада, когда отреставрировали его купола.
Лужков метил и на место нашей школы, но директриса отстаивала всеми силами, чтобы нас никуда не переселили.
Постоянно приходили каким то инспекторы и всё пытались найти причины и способы, как бы нас от туда выгнать.
На против Третьяковской галереи, на там же Кадашевском переулке, построили новое здание. Да, оно не превышает 8 этажей, вроде, но смотрится жутко. Я понимаю, что надо ремонтировать старые здание, и даже сносить, но строить надо с учетом тех окрестностей, где оно расположено. И лучше бы дизайн делать классичечкий..под старину.
А тут хотят опять же строить какой то очередной комплекс..такой же холодный, бездушный и никому не нужный..
Чем я люблю европейские города, что там все домики очень разные, но они создают единую композицию города.
Нет гонки между архитекторами, которые пытаются создать что-то типа индивидуального, но на деле жутко безобразного.
Мне лично безумно горько, что происходит в кадашах.
И, к сожалению, это не единичный случай.
В прошлом году решили с подругой сходить на ночь музеев. Составили список. Приезжаем к первому, на Никитском бульваре. Видим толпу, подумали сначала, что это в соседний театр, подошли ближе и впали в шок от того, что это все люди были в музей. Ну, решили пойти в Пушкинский. Вечер был тёплый, пошли пешком. На ул. Знаменка видим ещё одну толпу...народ стоял в музей Шилова. Немного нас это смутило, но мы продолжали наш путь. Когда дошли до Пушкинского впали в ступор окончательный. В общем поняли, что видимо народ узнал об акции и все разом ломанулись культурно обогащаться, да ещё и на халяву.... Погуляли мы в ту ночь отлично, а в музеи сходили в будни и долго ещё вспоминали ту ночь )))
жаль не побыввала на розовом пляже, когда была на Крите.
А черный песок на Тенерифе лечебный даже ) Мне он помог от кашля ))
и ещё раз повторюсь, как в одном из многочисленных здесь постов : копить и путешествовать, путешествовать, путешествовать ))
спасибо за интерсный пост, добавила ещё себе места, которые нужно посетить в Бангкоке )
короче, вывод: копить и путешествовать, путешествовать, путешествовать )
Моя мечта ) Надеюсь она когда-нибудь осуществиться у меня...
Забавно, но сама бы не пошла в такой ресторан для утоления аппетита ) Хотя, возможно это подходящий вариант для тех, кто хочет похудеть...даже не знаю )
бедные-бедные честные продавцы, бедные благородные джентльмены-охранники... какая драма...
ща хабалки-продавщицы да нищеброды-охраннички заминусуют...
Самое обидное, что потом идёт учёт книг в магазине и продавцам с охранниками приходится платить за украденные воришками книги по 8- 10, а то больше тыс. рублей, при их заработной плате в 12 тыс. рублей.