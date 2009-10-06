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Elizaveta

На сайте с 29 сентября 2009

Комментарии25
Темы0
Посты1
Коротко0
Путешествия по Европе от читателей The Village
КритХочу поделиться своими впечатлениями об этом замечательном греческом острове.
12
Путешествия по Европе от читателей The Village

Крит Хочу поделиться своими впечатлениями об этом замечательном греческом острове.