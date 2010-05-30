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YC

Yelena Chekina

На сайте с 5 октября 2009

Комментарии52
Темы0
Посты1
Коротко0
В McDonald's будут принимать банковские карты

В Волгограде будут?

Замечательный коктейль-бар в Петербурге

Привет из Волгограда)

Рецепты коктейлей для Halloween Party

Как фанатка коктейлей - кланяюсь)

DIY алкоголь (part I)

нц я бу не сказала, что абсент изготавливается очень сложно..буду делать 2 часть - как раз о нем напишу))

DIY алкоголь (part I)

вот и хорошо!) Самбука-пати - очень правильное решение. только заранее предупреждаю, что в домашних условиях отфильтровать до абсолютной прозрачности не удастся...и для аромата можете еще шишечку бадьяна бросить...

DIY алкоголь (part I)

чай со спиртом - это виски?

DIY алкоголь (part I)

мм, домохозяйки активировались! "хватит писать про гадкий алкоголь в топике про еду". Муахахахаахах, крутите бигуди)

DIY алкоголь (part I)

только с указанием ссылки сюда или на plano4ka.livejournal.com

I'm Lovin' It

Мини купер-лимузин. хаха