Yelena Chekina
На сайте с 5 октября 2009
Замечательный коктейль-бар в Петербурге
Привет из Волгограда)
Рецепты коктейлей для Halloween Party
Как фанатка коктейлей - кланяюсь)
DIY алкоголь (part I)
нц я бу не сказала, что абсент изготавливается очень сложно..буду делать 2 часть - как раз о нем напишу))
DIY алкоголь (part I)
вот и хорошо!) Самбука-пати - очень правильное решение. только заранее предупреждаю, что в домашних условиях отфильтровать до абсолютной прозрачности не удастся...и для аромата можете еще шишечку бадьяна бросить...
DIY алкоголь (part I)
чай со спиртом - это виски?
DIY алкоголь (part I)
мм, домохозяйки активировались! "хватит писать про гадкий алкоголь в топике про еду". Муахахахаахах, крутите бигуди)
DIY алкоголь (part I)
только с указанием ссылки сюда или на plano4ka.livejournal.com
I'm Lovin' It
Мини купер-лимузин. хаха
В Волгограде будут?