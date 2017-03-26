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Анастасия Маликова

На сайте с 12 октября 2016

Комментарии4
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Посты10
Коротко0
Парни, сколько вы тратите денег на свидание с девушкой?

Наверное, сейчас набегут феминистки и заминусят меня, но я считаю, что платить стоит парню. Я могу высказать предпочтения, куда мы пойдем, но выбор всё равно остается за ним. Для меня платить за себя - доказывать мужчине, что я и сама вообще-то много чего могу, ого-го! Смысла в таких доказательствах я не вижу, я все-таки девочка, а бодаться с парнями - мужское занятие. Опять же, когда платят за меня - я воспринимаю это как ухаживания и даже некую заботу, что чертовски приятно.

Парни, сколько вы тратите денег на свидание с девушкой?

Факт наличия у вас вагины и отсутствия у вас члена не делает вас человеком низшего сорта, поймите.

Парни, сколько вы тратите денег на свидание с девушкой?

Кто вам такую вещь сказал? :D

Я интересная и классная девчонка, не в сравнении с кем-то, а сама по себе. И мне очень хочется, чтобы меня носили на ручках, открывали передо мной двери, помогали нести тяжелую сумку и в том числе за меня платили. Это не делает меня человеком нижнего сорта, это делает меня женщиной. Я всё могу сама, но зачем? Мне приятнее переложить эту ответственность на мужчину. По моим скромным наблюдениям, большинству мужчин это нравится.

Парни, сколько вы тратите денег на свидание с девушкой?

*низшего

Парни, сколько вы тратите денег на свидание с девушкой?

Настенька, вы же замужем. Сколько можно ожидать спонсорства от всех мужчин подряд?

Парни, сколько вы тратите денег на свидание с девушкой?

Не поленились прочекать мои соцсети :)

Я не говорила про то, что жду "спонсорства" от всех мужчин подряд, вы сами это домыслили. Я говорила про объективное видение этого вопроса. 