Анастасия Маликова
На сайте с 12 октября 2016
Факт наличия у вас вагины и отсутствия у вас члена не делает вас человеком низшего сорта, поймите.
Кто вам такую вещь сказал? :D
Я интересная и классная девчонка, не в сравнении с кем-то, а сама по себе. И мне очень хочется, чтобы меня носили на ручках, открывали передо мной двери, помогали нести тяжелую сумку и в том числе за меня платили. Это не делает меня человеком нижнего сорта, это делает меня женщиной. Я всё могу сама, но зачем? Мне приятнее переложить эту ответственность на мужчину. По моим скромным наблюдениям, большинству мужчин это нравится.
Настенька, вы же замужем. Сколько можно ожидать спонсорства от всех мужчин подряд?
Не поленились прочекать мои соцсети :)
Я не говорила про то, что жду "спонсорства" от всех мужчин подряд, вы сами это домыслили. Я говорила про объективное видение этого вопроса.
Наверное, сейчас набегут феминистки и заминусят меня, но я считаю, что платить стоит парню. Я могу высказать предпочтения, куда мы пойдем, но выбор всё равно остается за ним. Для меня платить за себя - доказывать мужчине, что я и сама вообще-то много чего могу, ого-го! Смысла в таких доказательствах я не вижу, я все-таки девочка, а бодаться с парнями - мужское занятие. Опять же, когда платят за меня - я воспринимаю это как ухаживания и даже некую заботу, что чертовски приятно.