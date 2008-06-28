foxy_droxy
На сайте с 27 мая 2008
Любимый суп Уорхола
оч круто. сёнь сплюсовать не могу, но завтра – как только так сразу)
Сеньор ХАЙНЦийский Помидор
блииииииииииииин народ я оч рада что вам понравилось)
прост хайнц это культовая марка. фасоль и тунца, заправленных кетчупом или Экзотическим соусом я могу есть вечно))
Baskin (31) Robbins
эхххх народ) мы ж тогда юными и мелкими были)
там было офигенное фисташковое мороженое)) и сама атмосфера)
самый лучший баскин робинс на кутузовском проспекте располагался)
там не только мороженое было но и прелестные оладушки с кленовым сиропом и горячий шоколад- всё как у взрослых)
мы с мамой всегда ходили) а потом их не стало((
у меня вот ностальгия по тем временам…всётаки баскин робинс в ведёрке из супермаркета-это не то)
плюсег