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foxy_droxy

На сайте с 27 мая 2008

Комментарии11
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Любимый суп Уорхола

плюсег

Любимый суп Уорхола

оч круто. сёнь сплюсовать не могу, но завтра – как только так сразу)

Сеньор ХАЙНЦийский Помидор

блииииииииииииин народ я оч рада что вам понравилось)

прост хайнц это культовая марка. фасоль и тунца, заправленных кетчупом или Экзотическим соусом я могу есть вечно))

Baskin (31) Robbins

эхххх народ) мы ж тогда юными и мелкими были)

там было офигенное фисташковое мороженое)) и сама атмосфера)

самый лучший баскин робинс на кутузовском проспекте располагался)

там не только мороженое было но и прелестные оладушки с кленовым сиропом и горячий шоколад- всё как у взрослых)

мы с мамой всегда ходили) а потом их не стало((

у меня вот ностальгия по тем временам…всётаки баскин робинс в ведёрке из супермаркета-это не то)