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AY

Arina Yaroshevskaya

На сайте с 18 октября 2009

Комментарии7
Темы0
Посты1
Коротко0
!0 заповедей успешного велогонщика!

спасибо большое,мне важно ваше мнение))

!0 заповедей успешного велогонщика!

пожалуйста)

!0 заповедей успешного велогонщика!

ахха)

!0 заповедей успешного велогонщика!

а что вы имеете против восклицательного знака в теме?

!0 заповедей успешного велогонщика!

какие недочёты вы видите?

Медузное озеро

Прекрасно!Как только медуза не ужалила водолаза!

Чизкейк-обманка)

люблю-люблю!

Чизкейк-обманка)

понравился статус на вашей странице))) один голос имеет значение!) а два тем более))

!0 заповедей успешного велогонщика!

восклицательный знак в теме?

Медузное озеро

им же нечем жалить)
"жгучие волоски в процессе эволюции постепенно исчезли — жалить было некого")

я бы там поплавала. здорово.