Arina Yaroshevskaya
На сайте с 18 октября 2009
!0 заповедей успешного велогонщика!
пожалуйста)
!0 заповедей успешного велогонщика!
а что вы имеете против восклицательного знака в теме?
!0 заповедей успешного велогонщика!
какие недочёты вы видите?
Медузное озеро
Прекрасно!Как только медуза не ужалила водолаза!
Чизкейк-обманка)
люблю-люблю!
Чизкейк-обманка)
понравился статус на вашей странице))) один голос имеет значение!) а два тем более))
!0 заповедей успешного велогонщика!
восклицательный знак в теме?
Медузное озеро
им же нечем жалить)
им же нечем жалить)
"жгучие волоски в процессе эволюции постепенно исчезли — жалить было некого")
я бы там поплавала. здорово.
спасибо большое,мне важно ваше мнение))