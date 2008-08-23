Zau
На сайте с 28 мая 2008
ойййййй, их вот сколько? в избранное и читать перед сном=) Спасибо!
да, мозг из кости многие считают деликатесом, меня тоже в в детстве родители потчевали.
Киев – отличный город, я туда хочу вернутся и не раз.
собираю такие постики в избранное, чтобы знать, куда идти при визитах. Спасибо за краткость.
я согласнас подходом – что сладости и фаст фуд не запретишь и не вычеркнешь из жизни, но приспособить еду и сделать ее более здоровой и менее вредной – всегда можно, да!
отличный диверсантский пост=)
ну надо же, печеееньки. Если мне еще дадут к ним чай и удобное кресло – то я оттуда не уйду же!
весело, спасибо=) +
И для этого надо делать отдельный пост?
Мне кажется, если и писать о таком расхожем продукте как кофе, то надо как-то соригинальничать или дать уже полнейшие выкладки.
чай даем!) просим только принести к чаю и в чем чай пить!)
спасибо вам, после таких комментов прямо хочется еще делится чем-то интересным:)
пожалуйста )
серьёзно??
спасибо, что вообще я узнала об этом месте. задумалась о путешествии туда
серьезно :)
не в том плане, что это САМЫЙ ЛУЧШИЙ город на планете, но этот город признан городом с самым высоким уровнем жизни.
На самом деле, за 2009 год Ванкувер занял 4 место в мире и 1 в Западном полушарии.
Первые три: Вена, Цюрих, Женева!
Подробнее на сайте агентства Mercer!
если не ошибаюсь, Ванкувер был как-то признан лучшим городом для жизни на планете.