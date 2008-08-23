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Z

Zau

На сайте с 28 мая 2008

Комментарии35
Темы0
Посты1
Коротко0
Ванкувер (CA) – сказка

если не ошибаюсь, Ванкувер был как-то признан лучшим городом для жизни на планете.

Маркировка E nnn на продуктах питания

ойййййй, их вот сколько? в избранное и читать перед сном=) Спасибо!

«Салат из костей – последнее желание в этой жизни»

да, мозг из кости многие считают деликатесом, меня тоже в в детстве родители потчевали.

Киев. Столица-курорт

Киев – отличный город, я туда хочу вернутся и не раз.

Дворники с улицы имени Леннона

собираю такие постики в избранное, чтобы знать, куда идти при визитах. Спасибо за краткость.

Как сделать фаст-фуд полезнее?

я согласнас подходом – что сладости и фаст фуд не запретишь и не вычеркнешь из жизни, но приспособить еду и сделать ее более здоровой и менее вредной – всегда можно, да!

Краткий путеводитель по крышам Питера

отличный диверсантский пост=)

Проект ШУМ

ну надо же, печеееньки. Если мне еще дадут к ним чай и удобное кресло – то я оттуда не уйду же!

Люди на фейсконтроле

весело, спасибо=) +

Аромат кофе может снимать напряжение

И для этого надо делать отдельный пост?

Мне кажется, если и писать о таком расхожем продукте как кофе, то надо как-то соригинальничать или дать уже полнейшие выкладки.

Проект ШУМ

чай даем!) просим только принести к чаю и в чем чай пить!)

Дворники с улицы имени Леннона

спасибо вам, после таких комментов прямо хочется еще делится чем-то интересным:)

Маркировка E nnn на продуктах питания

пожалуйста )

Ванкувер (CA) – сказка

серьёзно??

спасибо, что вообще я узнала об этом месте. задумалась о путешествии туда

Ванкувер (CA) – сказка

серьезно :)

не в том плане, что это САМЫЙ ЛУЧШИЙ город на планете, но этот город признан городом с самым высоким уровнем жизни.

Ванкувер (CA) – сказка

На самом деле, за 2009 год Ванкувер занял 4 место в мире и 1 в Западном полушарии.

Первые три: Вена, Цюрих, Женева!

Подробнее на сайте агентства Mercer!

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