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"З: начало всего" весьма неплох и по актерской игре, и по костюмам с декорациями, и по задумке, но события развиваются до неприличного медленно. При таком темпе им сезонов пять понадобится, чтобы показать хотя бы ключевые моменты из жизни Фицджеральдов, а второй сезон даже не анонсировали, чувствуется, можно и не дождаться конца истории.
"З: начало всего" весьма неплох и по актерской игре, и по костюмам с декорациями, и по задумке, но события развиваются до неприличного медленно. При таком темпе им сезонов пять понадобится, чтобы показать хотя бы ключевые моменты из жизни Фицджеральдов, а второй сезон даже не анонсировали, чувствуется, можно и не дождаться конца истории.