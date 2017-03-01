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ИД

Ирина Дмитриевская

На сайте с 1 марта 2017

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Сериалы на выходные: 10 хитов и новинок зимы

"З: начало всего" весьма неплох и по актерской игре, и по костюмам с декорациями, и по задумке, но события развиваются до неприличного медленно. При таком темпе им сезонов пять понадобится, чтобы показать хотя бы ключевые моменты из жизни Фицджеральдов, а  второй сезон даже не анонсировали, чувствуется, можно и не дождаться конца истории.