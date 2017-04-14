Таня Дрогаёва
На сайте с 12 апреля 2017
Насколько я знаю, системы PayPal на Украине нет пока и там не особо стремиятся к ее приходу. Но местные регистрируют PayPal аккаунты в инностранных банках, например. Чаще всего для торговли на площадках типа eBay. Каким образом через них можно делать переводы, не знаю. Наеврное, все-таки никаким доступным ))
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Wallet и Wallet One «Единый кошелек», все электронные кошельки доступны. так и есть. И у всех есть условия, при которых нет комиссии
Ровно теми же способами (электронные кошельки, почта, банковские переводы), разница в некоторых случаях, скорее всего, будет только в комиссиях (особенно в банках). А крупные суммы удобно проводить через систему СВИФТ (точнее, только крупные и удобнее там было переводить всегда), там комиссия на них самая низкая, и меньше рисков, поскольку международная система, то есть туда входят и российские банки и украинские, ее точно не запретит ни одна сторона). Этот перевод тоже делается через банк, все СВИФТ-реквизиты там дадут. Главное, чтоб у получателя был активен банковский счет)
Для того чтоб сделать перевод в paypal достаточно иметь аккаунт и знать адрес аккаунта для перевода.
в России - да, на Украине полноценно система все же не работает