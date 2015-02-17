Саша Гольдман
На сайте с 7 ноября 2007
Я не особо верила в гороскопы ровно до тех пор, пока не попала на девичник, где помимо шампанского и фруктов был астролог.
По точной ( по времени и месту) дате моего рождения, она рассказала обо мне и моей текущей ситуации такие вещи, про которые не мог знать никто . И моей коллеге - тоже. Мы даже переглянулись. При том астролог - вполне обычная девушка лет 30, и смотрела не в хрустальный шар, а в айпед.
Просто гороскоп в журнале - это одна вещь, это пишут журналисты развлечения ради, а составление натальный карты и ее трактовка - другая. Знак зодиака в который вы родились важен, но на самом деле важно и расположение личных планет в знаках, все это делает освещает разные стороны характера, показывает многогранность и противоречивость личности. Как человек с естественнонаучным базисным образованием, я не поленилась поковыряться в интернетах чтобы понять как такое вообще возможно. Вот например есть 12ти томник Вронского ( да-да однофамилец любовника Карениной), именитого кстати астролога советских времен. В общем ничего конкретно рассказывать не буду, но если кому то действительно интересно, что на самом деле представляет из себя астрология - то советую хотя бы взглянуть на эти книги. А тех, кто судит об астрологии по рамблер гороскопам - мне жаль. Это не просто "не читал, но осуждаю", это "даже названия не знаю, но считаю глупостью". По настоящему пытливый ум не ставит себе преград, а после пристального, но все таки довольно поверхностного знакомства с предметом астрологии, считаю эту науку не более оккультной, чем психологию, например... или психолингвистику.. в этом во всем есть система познания,генезис, парадигма и правила.. и они работают, несмотря на то, что от недостаточного знания в них не верят..
Экстрим – учиться 10 лет зашивать людей, делать так чтобы они не умирали и выздоравливали, а самому жить на 20-30 тыс.
Экстрим – это быть бюджетником в нашей стране..
Все классно, метро у нас как метро. В 6 часов как везде час пик, в 4 как везде - пустота. На окринах чуть хуже, в центре - чуть лучше.
Но по факту - метро не выдерживает такой людской нагрузки. Не смогла недавно войти, просто войти в вестибюль. Поймать машину тоже было невозможно - кольцо стояло намертво. В итоге 20 минут - и пешком дошла - все бы ничего, но на мне было ок 10 кг вещей со съемки, мало приятного.
Особой вони не замечала - но бомжи - это просто невозможно.. я не "неженка" и метро пользуюсь уже лет 10 каждый день по нескольку раз.. и последние пару лет количество бездомных сильно возрасло. Причем иногда просто как у Виана - из супер классного бизнес центра спускаешься в супер новую, просто сверкающую станцию, а там...
Вообшем на самом деле непонятно, по работе я и на такси часто езжу, два часа в пробках это ооочень неприятно..наверно, когда ты за рулем еще больше...
Транспортная проблема - это проблема города. А не только типа разгрузить от машин.
але, в нашей стране деньги никогда не пойдут на теплые автобусы и выделенные полосы.
если уж говорить о начале упадке клубной культуры, то виной тому как раз её "демократизация", которая активировалась чуть раньше кризиса, пришлась в общем на него.
в итоге, "школота" и "блюющая на пол интеллигенция" наполнила клубы, соответственно сформировав собою нового слушателя, нового "тусовщика", предъявившего свой "соц заказ", - бессмысленные пьяные пляски голышом и рассказы потом "ой как я блевала в туалете в солянке".
а с другой стороны, - да были хорошие вечеринки куда приходишь только из-за привоза, но.. но.. после 3-4ого раза они бывали и откровенно скучны.. ну перецеловал ты всех знакомых, послушал привоз стоя в сторонке и кивая головой, выпил чуток и домой..
это то же казалось неким застоем
вот и получается, что последние пару лет мы имели либо сомнительные мероприятия типа лошадки, с противным всякой эстетике ощущением общественной бани.. либо чванливые пати а-ля все в черном и с томной бледности..
от этого действительно устаешь, очень.. и хочется чего-то попроще..
то, что сейчас представляют собой вечеринки Фомина, то ждет и Лавбоут, - то, что начиналось с милой самоиронии, превратилось в "тренд" и платежеспособные клерки потянулись туда.
Клубы неразрывно связаны с аудиторией и её ожиданиями, что поделать, это период такой... за ним будет следуюший))
когда нное количетсво лет назад у меня был последний звонок, тоже запретили продажу спиртного, ни одна палатка в ЦАО даже яги не продавала..
мы не расстроились, - натащили из закромов 600койки "раствор медицинский антисептический", который и распили вперемешку с матэ позже))
это бред...но теоретически возможно.. те должен был быть один такой человек, который всех страстно лобызал и при этом был носителем..
ээ.. фото составлены в таком порядке что вообще невозможно соорентироваться в вышеописанном простарнстве
уютные кафе видимо только на камергерском)))
ахах)) об этом же подумала..
а у нас все на камеркерском))) сайт moscow street style тоже только там кажется, фотографирует..
а что в Нью Йорке не так ? :)))))))
"да были хорошие вечеринки куда приходишь только из-за привоза, но.. но.. после 3-4ого раза они бывали и откровенно скучны.. ну перецеловал ты всех знакомых, послушал привоз стоя в сторонке и кивая головой, выпил чуток и домой.. это то же казалось неким застоем" - это можно прокомментировать так: 1) либо не знали, на что шли, в смысле знали у привозного артиста три самых заезженных трека и он Вам показался вроде окей, не противным (но это не значит знать всю его музыкальную картину), 2) либо шли не из-за привоза, а чтобы всех перецеловать, 3) либо Вам кто-то внушил, что это охренительный привоз и Вам нельзя там не быть, а исполнитель оказался не Вашим героем.
Потому что когда люди действительно Идут на Привоз, они не стоят во время сета хедлайнера в сторонке, качая головой, они танцуют как черти.
Есть две категории походов на вечеринки: слушать/танцевать и беситься/бухать. Армас говорил о том, что в Москве первый тип вечеринок резко стал всем неинтересен, хотя отличных привозов масса, везут просто богов электронной музыки, но это либо "концэрт" задорого с кучей охраны, поэтому не пойдем, либо слишком нишево, а мы не так сильно разбираемся в чикагском хаусе, поэтому ну не знааем, наверное все же в Ролинг Стоун, по инерции. Понимаете?
это верно только для социальной сферы. бюджетники нефте-газовых, промышленных сфер, чиновники и прочие бюрократы не жалуются, и поэтому рьяно поддерживают власть.
если будете на ВДНХ, там есть новое кафе "Темп", о нем писали в Афише даже. Прямо во входе. Еда классическая московская, - типа немного того, немного сего (пельмени прикольные, кстати). Народу в выходной днем немного, очень и очень демократичные цены.