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Маргарита

На сайте с 4 июня 2008

Комментарии17
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Якисоба с мидиями и сладким перцем

ВСЕ! будем кормиться экозтизмами.....или не будем...кризис....:)

Японское карри

не могу прикинуть:на 6 порций, сколько по объему (у нас холодильник маленький просто и посуда) , можно его просто засунуть будет и потом греть, или невкусно? а тоя бы сделала-ели бы просто два дня)) Подскажите,а то я тут оптимизирую процесс))

Десерты от Amy Atlas

это чудо-чудо чудо!!!

Сахарная революция Бенджамина Эйзенштадта

и я их собираю =)
даже есть из латинской америки)

Особо-творожное удовольствие

Но это больше похоже на не чересчур фруктовый низкокалорийный (!) мусс, в порции не более 140 калорий.
супер
а порция это тарелочка?
а сколько по весу выходит это блюдо? или порция где0то 100 грамм?

Печеньки с m&m's

я тебя обожаю!!!!!!
это любимое печенье моего парня, которое у нас нельзя найти!!!!!ааа)))он будет счастлив))аааарр)))как раз к его ДР))

Паста. Вкусно, просто, полезно

без соуса - да) от макарон твердых сортов не толстеют, но даже если взять "легкий" - ну разве же этот соус может быть легкий?)сливочный?)) неа)
но если есть это до 12, например, на завтрак .....то можно))не будет вредно для фигуры))
а вообще - амммм)))

Пудинг-ириска

ну этот поток радость моего мужчины.спасибо)

Пищевые привычки – где моё, а где чужое?

люблю чай кофе и салат цезарь .т.к там чесночный соус.

я люблю чеснок.а еще соленые огурцы. и кукурузу маринованную.ааааам.и соевый соус. я какая-то нездоровая. и роллы роллы. сочетание любимых морепродуктов и риса с соевым соусом!

аааааааа

Сырный суп

я думаю это очень вкусно)

Японское карри

мы 3 дня ели вдвоем)) эти шесть порций. и все три дня было вкусно))

Якисоба с мидиями и сладким перцем

надо наложить вето на слово "кризис"))))) по крайней мере "среднему классу" он мешать не должен))))

Якисоба с мидиями и сладким перцем

1-это сарказм, 2- в нашей стране понятию средний класс соответствует я бы сказала понятию нищета средней степени =/

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