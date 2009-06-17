Маргарита
На сайте с 4 июня 2008
не могу прикинуть:на 6 порций, сколько по объему (у нас холодильник маленький просто и посуда) , можно его просто засунуть будет и потом греть, или невкусно? а тоя бы сделала-ели бы просто два дня)) Подскажите,а то я тут оптимизирую процесс))
это чудо-чудо чудо!!!
и я их собираю =)
даже есть из латинской америки)
Но это больше похоже на не чересчур фруктовый низкокалорийный (!) мусс, в порции не более 140 калорий.
супер
а порция это тарелочка?
а сколько по весу выходит это блюдо? или порция где0то 100 грамм?
я тебя обожаю!!!!!!
это любимое печенье моего парня, которое у нас нельзя найти!!!!!ааа)))он будет счастлив))аааарр)))как раз к его ДР))
без соуса - да) от макарон твердых сортов не толстеют, но даже если взять "легкий" - ну разве же этот соус может быть легкий?)сливочный?)) неа)
но если есть это до 12, например, на завтрак .....то можно))не будет вредно для фигуры))
а вообще - амммм)))
ну этот поток радость моего мужчины.спасибо)
люблю чай кофе и салат цезарь .т.к там чесночный соус.
я люблю чеснок.а еще соленые огурцы. и кукурузу маринованную.ааааам.и соевый соус. я какая-то нездоровая. и роллы роллы. сочетание любимых морепродуктов и риса с соевым соусом!
аааааааа
я думаю это очень вкусно)
мы 3 дня ели вдвоем)) эти шесть порций. и все три дня было вкусно))
надо наложить вето на слово "кризис"))))) по крайней мере "среднему классу" он мешать не должен))))
1-это сарказм, 2- в нашей стране понятию средний класс соответствует я бы сказала понятию нищета средней степени =/
ВСЕ! будем кормиться экозтизмами.....или не будем...кризис....:)