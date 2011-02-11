malen
На сайте с 26 октября 2009
квартира, в которой хочется жить.
на 46-ой фото Дарьи Донцовой?!
неприятный глазу порядок
что за золотая кошечка почти во всех квартирах?
с "Беларусь" опечатка получилась. а по поводу "Белоруссия", так уже не принято называть
однозначно
спасибо за пост. еще раз убедилась, что мне туда
так всегда хотелось увидеть маяк, но пока не удалось. только в фильмах, на фотографиях и картинах. есть в них что-то нереальное
спасибо за пост. открыла для себя несколько новых интересных мест
О, Италия, жди меня!
где не принято?
Заместитель министра юстиции РБ Алла Бодак: "...Единственное правильное название белорусского государства на русском языке — Республика Беларусь"
Ученый секретарь Института русского языка Российской академии наук Владимир Пыхов прокомментировал рекомендацию минюста РФ признать "единственно правильной формой названия государства "Республика Беларусь" или "Беларусь". «В русском языке применительно к соседней стране есть одна норма - "Белоруссия", которую и надо соблюдать», - заявил Владимир Пыхов.
Кроме того Владимир Пыхов отметил, что это касается как обиходной речи, так и средств массовой информации. "По-русски должно быть однозначно: Белоруссия. А как ж
это ответ на мой вопрос?
насколько я знаю символ удачи, восточная штука
ну это логично, если хозяйка квартиры маша донцова
ну как-то так да
Похожа на маму на фото.
Юрке подфортило
понравились подоконники, выложенные плиткой. и мозаика, конечно!
а в общем, похожа на коммунальную квартиру, и еще такое ощущение, что не хватает места для хранения вещей.