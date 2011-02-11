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malen

На сайте с 26 октября 2009

Комментарии19
Темы0
Посты1
Коротко0
Квартира недели (Петербург)

понравились подоконники, выложенные плиткой. и мозаика, конечно!

а в общем, похожа на коммунальную квартиру, и еще такое ощущение, что не хватает места для хранения вещей.

Квартира недели

квартира, в которой хочется жить.
на 46-ой фото Дарьи Донцовой?!

Квартира недели

неприятный глазу порядок

Квартира недели: Хитровка

что за золотая кошечка почти во всех квартирах?

Драники с пастой из лосося

с "Беларусь" опечатка получилась. а по поводу "Белоруссия", так уже не принято называть

Драники с пастой из лосося

однозначно

Мой Нью-Йорк 2

спасибо за пост. еще раз убедилась, что мне туда

Не спи моряк – проспишь маяк!

так всегда хотелось увидеть маяк, но пока не удалось. только в фильмах, на фотографиях и картинах. есть в них что-то нереальное

Где провести вечер пятницы и не только

спасибо за пост. открыла для себя несколько новых интересных мест

10 Итальянских блюд,которые покорили весь мир

О, Италия, жди меня!

Драники с пастой из лосося

где не принято?

Драники с пастой из лосося

Заместитель министра юстиции РБ Алла Бодак: "...Единственное правильное название белорусского государства на русском языке — Республика Беларусь"

Драники с пастой из лосося

Ученый секретарь Института русского языка Российской академии наук Владимир Пыхов прокомментировал рекомендацию минюста РФ признать "единственно правильной формой названия государства "Республика Беларусь" или "Беларусь". «В русском языке применительно к соседней стране есть одна норма - "Белоруссия", которую и надо соблюдать», - заявил Владимир Пыхов.

Кроме того Владимир Пыхов отметил, что это касается как обиходной речи, так и средств массовой информации. "По-русски должно быть однозначно: Белоруссия. А как ж

Драники с пастой из лосося

это ответ на мой вопрос?

Квартира недели: Хитровка

насколько я знаю символ удачи, восточная штука

Квартира недели

ну это логично, если хозяйка квартиры маша донцова

ну как-то так да

Квартира недели

Похожа на маму на фото.

Квартира недели

Юрке подфортило

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