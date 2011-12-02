Anastasiya Grigoreva
На сайте с 9 июня 2008
Цветная капуста в сливочном соусе
ну примерно 160-180,
Куда сходить, что посмотреть
ой, ) т.е посещу
Куда сходить, что посмотреть
Спасибо, о многих местах не знала, в следующий визит посещю ))
Такая нежная брокколи!
Обожаю брокколи, в любом виде! Спасибо за рецептик, обязательно попробую!!!! +
Интересное метро
Интересно, спасибо! Вообще мне всегда интересно узнавать что-то новое про него, загадочное оно! всегда смотрю в окна когда еду, все хочу увидеть то не зная что ))) ,
Интересно, спасибо! Вообще мне всегда интересно узнавать что-то новое про него, загадочное оно! всегда смотрю в окна когда еду, все хочу увидеть то не зная что ))) ,
а еще есть люди, которые ищут ракушки в стенах станций, http://www.paleometro.ru/str2.php
ну это я к тому что в метро есть большое разнообразие интересного…+
Да о чем вы вообще рассуждаете!!! Просто бред какой-то! Собрались именно те для кого это стало прибыльно и модно и вы дружно стараетесь придать этому такую "мега" эксклюзивность, в большей части для оправдания своей ценовой политики.
Хочу вас осведомить, что большинство людей любят готовить дома в том числе соленья и варенья и делают это постоянно чтобы порадовать своих близких. Готовят с душой и с любовью, из продуктов со своего мини огородика для своей семьи и друзей. Хорошо и вкусно покушать, это же заложено в нашей культуре. Согласна, что хорошие продукты в центре Москвы на каждом углу не продаются, но было бы желание. Про ЛавкуЛавку, ну вы меня извините, это того не стоит и наценка у вас далеко не в 100%, а на все 200%.
«но с каким презрением мы тогда относились к бабушкам, которые свою морковь там растят!» даже не знаю, что сказать на это, какое презрение! Бывало конечно злились когда хотелось погулять, а надо было грядку прополоть (червяки не кусались, исключительно комары). Но зато, какой же кайф, забежать в теплицу и сорвать огурец ну или туже морковку с грядки выдернуть и съесть.
«если ты приходишь к другу домой и видишь у него на подоконнике рассаду, а еще лучше чайный гриб в банке, — это значило, что нужно немедленно вычеркнуть его телефон из записной книжки.» Да о чем вы милая девушка, вы как будто с другой планеты свалились, ну или совсем урбанизировались и теперь для вас все это так ново, так классно!!!
А теперь про тех, кто совершает закупки у фермеров, у меня просто злости на вас не хватает! По всей России куча фермеров, охотников и рыбаков! Отдают они вам всё за сущие копейки, когда горишь им за сколько вы все это добро перепродаете, они не верят и руками разводят со словами, что у них нет другого выбора, так как самим в город возить не когда, далеко у них хозяйство ухода требует. Так, что обидно на все это смотреть как вы тут мило рассуждаете, изображая добродетелей и спасителей с/х.
А читателям хочу посоветовать одно, въезжайте чаще из Москвы к бабушкам в деревню, помогайте и перенимайте их опыт в приготовлении всяческих заготовок, пока есть такая возможность, ну а если нет такой возможности в соседние города или Подмосковье прогулка + от туда можно привезти кучу всего вкусного по адекватной цене, лучше им заплатите 150 руб, за кг, хотите верьте хотите нет, но большинство из них даже постесняются взять столько за свой честный труд.