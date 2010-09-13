Егор Князев
На сайте с 30 октября 2009
под Ламаншем уже построили... теперь по факту и не нужен.. до сих пор себя не окупил.. и тот результат который ожидали - не получили!
прям как у меня под партой)
жаль что морду не набили..
зажали что то креветки... маловато будет
мдамм... просмотрев ролик... вообще не понял что рекламировали...
а кукла бургер кинга мне почему то БУША напомнила...
ну набили бы, и что с того? кому-то это помогло бы? агрессия вообще помогает? или просто хочется посмотреть, как пиздят чиновников?
первый накинулся водитель... а с такими как они нужно поступать их же методами, тут пацифизм не поможет) может когда хоть один чиновник получит по своему зажравшемуся рылу они хоть чуть чуть начнут думать)
думаю всем хочется
ну признаться я бы с удовольствием посмотрел как его жирную жопу вокруг машины гоняют)
еще пара таких случаев и на самом деле будут без разговоров вытаскивать и мордой по асфальту возить.... на видео один парень вышел на помощь, завтра уже трое выйдут, послезавтра.....
масштабы имеют значение)
Сердце пожалей.
хочу мини холодильник на стол)