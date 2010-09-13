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ЕК

Егор Князев

На сайте с 30 октября 2009

Комментарии8
Темы0
Посты1
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Офис недели

хочу мини холодильник на стол)

Самый длинный тоннель в мире

под Ламаншем уже построили... теперь по факту и не нужен.. до сих пор себя не окупил.. и тот результат который ожидали - не получили!

Как изменится Красная Поляна к 2014 году

былооо!

Стена. Жевачки

прям как у меня под партой)

Опять с мигалкой

жаль что морду не набили..

Весеннее легкомыслие и легкая еда

зажали что то креветки... маловато будет

Всё на булочке с кунжутом, но не так

мдамм... просмотрев ролик... вообще не понял что рекламировали...

а кукла бургер кинга мне почему то БУША напомнила...

Опять с мигалкой

ну набили бы, и что с того? кому-то это помогло бы? агрессия вообще помогает? или просто хочется посмотреть, как пиздят чиновников?

Опять с мигалкой

первый накинулся водитель... а с такими как они нужно поступать их же методами, тут пацифизм не поможет) может когда хоть один чиновник получит по своему зажравшемуся рылу они хоть чуть чуть начнут думать)

Опять с мигалкой

думаю всем хочется

Опять с мигалкой

ну признаться я бы с удовольствием посмотрел как его жирную жопу вокруг машины гоняют)

Опять с мигалкой

еще пара таких случаев и на самом деле будут без разговоров вытаскивать и мордой по асфальту возить.... на видео один парень вышел на помощь, завтра уже трое выйдут, послезавтра.....

Стена. Жевачки

масштабы имеют значение)

Офис недели

Сердце пожалей.