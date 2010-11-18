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Франк Иомме

На сайте с 30 октября 2009

Комментарии9
Темы0
Посты2
Коротко0
Офис недели (Санкт–Петербург)

я бы хотя бы побывать в таком хотел, но работать там на хороей должности - вообще шикарно было бы...)

День офисной любви. Как это было. Фотоотчет

Пойду схожу.

Свежие салаты, свежие идеи

Кухня мне на заднем плане нравится.

Очень люблю велосипедики

спасибо товарищи, для вас стараемся)

«Большой город» выходит на СТС

да ниче так...

Очень люблю велосипедики

товарищи**

Свежие салаты, свежие идеи

Ой, опередили меня.

Свежие салаты, свежие идеи

все заметили кухню)
надо Тине перейти в рекламу итальянской мебели)