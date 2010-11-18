Франк Иомме
На сайте с 30 октября 2009
День офисной любви. Как это было. Фотоотчет
Пойду схожу.
Свежие салаты, свежие идеи
Кухня мне на заднем плане нравится.
Очень люблю велосипедики
спасибо товарищи, для вас стараемся)
«Большой город» выходит на СТС
да ниче так...
Очень люблю велосипедики
товарищи**
Свежие салаты, свежие идеи
Ой, опередили меня.
Свежие салаты, свежие идеи
все заметили кухню)
все заметили кухню)
надо Тине перейти в рекламу итальянской мебели)
я бы хотя бы побывать в таком хотел, но работать там на хороей должности - вообще шикарно было бы...)