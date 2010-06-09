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НС

Николай Селин

На сайте с 18 июня 2008

Комментарии23
Темы0
Посты1
Коротко0
Винзаводу объявили бойкот

всем похуй

Приехали: зачем ехать в Москву?

Василий - морж

Отправлено с iPad

Результаты 1 - 1 из 1 для 'прорисерчена' @ google.com
а я уже подумал что такое уродливое слово и правда существует)

Перестройка: машины милиции

а что, по-моему круто(хотя салатовый салон это пздц)
но это на картинках круто смотрится, а в жизнь это никто в ближайшую сотню лет не притворит.

Новогодние обещания

скучновато, честно говоря

Чит-Чат: Люди на Non Fiction

концентрация бород в этом посте явно повышена)

Дети Мэнсона

Миша крутой. Менсон хуйня, Зеппелины и ACDC решают

Cтрашная правда об Orbit и Dirol

ой, как страшно жить

Budweiser

хаха) плюс прежде всего за отличное начало)

Геометрия вкуса

вот бы было здорово если бы все эти штуки были очень маленькими, с бульонный кубик)) раз – и целую банку ананасов съел))

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