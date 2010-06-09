Николай Селин
На сайте с 18 июня 2008
Приехали: зачем ехать в Москву?
Василий - морж
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Результаты 1 - 1 из 1 для 'прорисерчена' @ google.com
Результаты 1 - 1 из 1 для 'прорисерчена' @ google.com
а я уже подумал что такое уродливое слово и правда существует)
Перестройка: машины милиции
а что, по-моему круто(хотя салатовый салон это пздц)
а что, по-моему круто(хотя салатовый салон это пздц)
но это на картинках круто смотрится, а в жизнь это никто в ближайшую сотню лет не притворит.
Новогодние обещания
скучновато, честно говоря
Чит-Чат: Люди на Non Fiction
концентрация бород в этом посте явно повышена)
Дети Мэнсона
Миша крутой. Менсон хуйня, Зеппелины и ACDC решают
Cтрашная правда об Orbit и Dirol
ой, как страшно жить
Budweiser
хаха) плюс прежде всего за отличное начало)
Геометрия вкуса
вот бы было здорово если бы все эти штуки были очень маленькими, с бульонный кубик)) раз – и целую банку ананасов съел))
всем похуй