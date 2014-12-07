вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии25
Темы0
Посты1
Коротко0
В

Валерия

На сайте с 31 октября 2009

Комментарии25
Темы0
Посты1
Коротко0
Исследователь мегаполисов Пауль Алакорн — о том, где нужно жить и чего бояться в больших городах

"Я бы купил уже существующий город и надстроил над ним ещё один, уплотнил бы пригород, чтобы больше людей смогло проживать на маленькой территории"

крэйзи

Как студент заработал на необычных шоколадках

Сайт очень хороший, присоединюсь к предыдущему оратору.

И шоколад выглядит безумно здорово, хочется все попробовать:)

Желаю успехов!

Мужчины! Почему вы не уступаете места женщинам в метро?

Не хотят мужчины уступать женщинам место в метро - пожалуйста, их право. Но для меня до сих пор остается загадкой, почему когда в вагон заходят пожилые люди, перед ними в подавляющем большинстве случаев вскакивают именно девушки? А парни продолжают сидеть с невозмутивым видом.

И правда, зачем вставать, если сердобольные женщины все равно уступят старикам место)

Рабочая Москва

Жену жалко

Купим однушку за 5000000 в Москве юзао, зао, сзао. Реально?

Знакомый продал однушку на Кунцевской (4 мин. от метро) за 5 млн. Правда, в панельном доме, на втором этаже. Так что всё реально, мне кажется. Конечно, смотря что вам нужно:)

Камера наблюдения: Москва глазами Михаила Почуева

Чудесные, очень добрые фотографии. Жалко, что мы не замечаем в Москве того настроения, которое есть на этих снимках.

Куда вложить 100 тысяч рублей?

В благотворительность. Т.е. в карму.

 

А если серьёзно, то вы вполне можете зарегистрировать домен и хостинг поид интернет-магазин (полторы тысячи рублей), съездить в европу на несколько дней (20 тысяч) и на остальную сумму закупиться там разными замечательными мелкими штуками, которые у нас никто не продаёт.

 

Как модель - http://www.bling-blings.ru/

Офис недели (Петербург): Студия дизайна братьев Жилиных

Атмосфера, судя по фотографиям, потрясающая. Располагающая к творчеству, не просто работе. Всем офисам офис)

Помогите мне найти хорошего грумера для моей маленькой йорочки Тиффани

http://www.petsbeauty.ru/

мастера очень хорошие!

Помогите найти хорошего грумера для моей маленькой йорочки Тиффани

Вернее, на Кутузовском) ближе к Киевской, на территории зоомагазина

Мужчины! Почему вы не уступаете места женщинам в метро?

я бы вам уступил!

Мужчины! Почему вы не уступаете места женщинам в метро?

звучит будто - "я бы вам вдул" 

Мужчины! Почему вы не уступаете места женщинам в метро?

это обобщение. я вижу разное. к тому же вежливость не различает пол. уступать молодой девушке просто потому, что она девушка - это абсурд.

Мужчины! Почему вы не уступаете места женщинам в метро?

значит, получилось передать интонацию)

Куда вложить 100 тысяч рублей?

А разработка нормального интернет-магазина уже от 300к )

Загрузить ещё