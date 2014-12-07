Валерия
На сайте с 31 октября 2009
Сайт очень хороший, присоединюсь к предыдущему оратору.
И шоколад выглядит безумно здорово, хочется все попробовать:)
Желаю успехов!
Не хотят мужчины уступать женщинам место в метро - пожалуйста, их право. Но для меня до сих пор остается загадкой, почему когда в вагон заходят пожилые люди, перед ними в подавляющем большинстве случаев вскакивают именно девушки? А парни продолжают сидеть с невозмутивым видом.
И правда, зачем вставать, если сердобольные женщины все равно уступят старикам место)
Жену жалко
Знакомый продал однушку на Кунцевской (4 мин. от метро) за 5 млн. Правда, в панельном доме, на втором этаже. Так что всё реально, мне кажется. Конечно, смотря что вам нужно:)
Чудесные, очень добрые фотографии. Жалко, что мы не замечаем в Москве того настроения, которое есть на этих снимках.
В благотворительность. Т.е. в карму.
А если серьёзно, то вы вполне можете зарегистрировать домен и хостинг поид интернет-магазин (полторы тысячи рублей), съездить в европу на несколько дней (20 тысяч) и на остальную сумму закупиться там разными замечательными мелкими штуками, которые у нас никто не продаёт.
Как модель - http://www.bling-blings.ru/
Атмосфера, судя по фотографиям, потрясающая. Располагающая к творчеству, не просто работе. Всем офисам офис)
Вернее, на Кутузовском) ближе к Киевской, на территории зоомагазина
я бы вам уступил!
звучит будто - "я бы вам вдул"
это обобщение. я вижу разное. к тому же вежливость не различает пол. уступать молодой девушке просто потому, что она девушка - это абсурд.
значит, получилось передать интонацию)
А разработка нормального интернет-магазина уже от 300к )
"Я бы купил уже существующий город и надстроил над ним ещё один, уплотнил бы пригород, чтобы больше людей смогло проживать на маленькой территории"
крэйзи